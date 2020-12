Coronavirus, Cartabellotta: “Disastro sociale a Natale? La tragedia sono i 20mila morti dell’ultimo mese, vanno messe in fila priorità” (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Il disastro per me sono i 20mila decessi che abbiamo avuto nell’ultimo mese”. Così Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe, risponde ai microfoni di Ogni Mattina (TV8) ad Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia che, in merito alle regole previste nel nuovo DPCM, aveva dichiarato: “Così il giorno di Natale rischiamo un disastro sociale e umano”. Cartabellotta sottolinea che il momento è delicato: “Trovandoci nella fase di discesa della curva, è evidente che ogni incremento della circolazione delle persone rischia di far risalire i casi”. “Sicuramente sono d’accordo che ci troviamo di fronte a un evento straordinario in coincidenza di un periodo natalizio, ma è importante mettere in fila le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Il disastro per medecessi che abbiamo avuto nell’ultimo”. Così Nino, presidente della fondazione Gimbe, risponde ai microfoni di Ogni Mattina (TV8) ad Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia che, in merito alle regole previste nel nuovo DPCM, aveva dichiarato: “Così il giorno dirischiamo un disastroe umano”.sottolinea che il momento è delicato: “Trovandoci nella fase di discesa della curva, è evidente che ogni incremento della circolazione delle persone rischia di far risalire i casi”. “Sicuramented’accordo che ci troviamo di fronte a un evento straordinario in coincidenza di un periodo natalizio, ma è importante mettere inle ...

