Coronavirus | California | lockdown stretto per decine di milioni di persone

La maggior parte del territorio della California è sotto stretto lockdown alla luce di un balzo dei casi di Coronavirus. L'ordinanza che invita gli abitanti a restare a casa riguarda l'85% dei 40

Il Covid-19 continua a tormentare Indian Wells. Secondo quanto riportato dall'Equipe ci sarebbe il rischio concreto che anche nel 2021 il torneo possa non disputarsi per il secondo anno di fila. La si ...

La difficile situazione Covid-19 sta creando molti problemi per l'organizzazione del torneo che non si è disputato neanche nel 2020 ...

