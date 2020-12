Coronavirus | calano i nuovi contagiati ma ancora molte vittime Ricciardi | dicembre e gennaio saranno due mesi terribili

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Cala il numero deima non tanto quello delle. E' quanto emerge dall'odierno bollettivo sull'emergenzadel ministero della Salute-Iss. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 13.729 (18.887 ieri)positivi mentre 528 (564 ieri) sono le persone decedute. Sono 19.638 (17.186 ieri) le persone dimesse o guarite da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia mentre dall'inizio della pandemia, sono guarite o sono state dimesse 933.132 persone. Sono entrati in terapia intensiva 144 (150 ieri) pazienti sono entrati in terapia intensiva per Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia. Il numero complessivo di ricoveri in terapia intensiva cala però di 72 unità. Il numero complessivo di persone ricoverate aumenta di 61 unità e arriva a 33.906.E ...