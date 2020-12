Coronavirus, buoni spesa del comune di Firenze: 1.600 domande in poche ore (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'annuncio è dell'assessore al welfare del comune di Firenze: «Da oggi, 7 dicembre, a mezzogiorno, è partito il servizio online per richiedere i buoni spesa. In quattro ore sono arrivate 1600 domande». E' la misura di solidarietà per i fiorentini che, anche in questa seconda ondata del Covid, hanno risentito maggiormente della crisi economica causata dalla pandemia Leggi su firenzepost (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'annuncio è dell'assessore al welfare deldi: «Da oggi, 7 dicembre, a mezzogiorno, è partito il servizio online per richiedere i. In quattro ore sono arrivate 1600». E' la misura di solidarietà per i fiorentini che, anche in questa seconda ondata del Covid, hanno risentito maggiormente della crisi economica causata dalla pandemia

La Giunta Comunale di Sant'Antioco ha stanziato oltre 90mila euro a sostegno delle famiglie in difficoltà. 18mila euro verranno affidati ai banchi alimentari ...

