Coronavirus | bollettino di oggi 7 dicembre | 13 720 contagi e 528 morti Il tasso di positività è al 12 | 3%

Covid, il bollettino di lunedì 7 dicembre 2020 registra 13.720 nuovi casi (ieri erano 18.887) e 528 decessi, in calo rispetto ai 564 di ieri.

il Resto del Carlino

Coronavirus Covid, il bollettino di oggi lunedì 7 dicembre 2020 registra 13.720 nuovi casi (ieri erano 18.887) e 528 decessi, in calo rispetto ai 564 di ieri. Sono 111.217 i test per il covid ...Sono 918 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia tra ... della Salute e dell'Istituto superiore di sanita'. Il bollettino registra inoltre 34 morti e 284 guarigioni.