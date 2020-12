Coronavirus, bollettino del 7 dicembre: 528 morti, 13.720 nuovi contagi, 3.382 in terapia intensiva (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il totale dei morti sale a 60.606 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 111.217 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.382, con un calo di 72 unità Leggi su firenzepost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il totale deisale a 60.606 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 111.217 tamponi. I pazienti ricoverati insono 3.382, con un calo di 72 unità

