Coronavirus | al Croydon University Hospital di Londra le prime dosi del vaccino Pfizer Via alla campagna vaccinale nel Regno Unito

Il Croydon University Hospital vicino a Londra riceve uno dei primi lotti del vaccino contro il Coronavirus Pfizer BioNTech, che a breve verrà distribuito agli ospedali di tutto il Regno Unito nella speranza che le vaccinazioni inizino nei prossimi giorni. La Gran Bretagna ha preordinato 40 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech in totale, ed è pronta a ricevere un lotto iniziale di 800.000 per avviare il lancio. I residenti delle case di cura per anziani ei loro assistenti saranno i primi in linea, seguiti dagli 80 anni e oltre e dal personale sanitario e assistenziale in prima linea. "E' la più grande campagna di vaccinazione della nostra storia".

Prove di vaccinazione in Gran Bretagna ma anche il resto d'Europa attende le dosi

Mentre si attenua un po' la seconda ondata del virus stanno arrivando le dosi di vaccino e la Gran Bretagna inizia le vaccinazioni View on euronews ...

