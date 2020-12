Coronavirsu Si registrano 1372 nuovi positivi | 46 decessi e 2 023 guariti

(Di lunedì 7 dicembre 2020) CORONAVIRUS ROMA E LAZIO – Calano i casi e Roma città scende al di sotto degli 800 casi. Isuperano icasi. Non bisogna abbassare la guardia, la strada è ancora lunga. A lavoro per nuovo aggiornamento del piano ospedaliero – FASE IX. Nella Asl Roma 1 sono 380 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro casi sono ricoveri. Siundicidi 70, 79, 80, 84, 84, 84, 84, 87, 89, 92 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 335 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinquantaquattro sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Sinove...

Genova. Sono 285 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.831 tamponi effettuati. Sono i dati dell'ultimo bollettino della Regione, che contengono ...Coronavirus, cala il contagio in Italia: 1297 nuovi casi e 8 morti nelle ultime 24 ore. Sono 8 i decessi legati al coronavirus nel nostro Paese... Sono 239 i nuovi casi di covid-19 registrati in Itali ...