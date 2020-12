Convocati Juve per il Barcellona: c’è un ritorno importante (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Juventus domani affronta il Barcellona nell’ultima partita del gruppo G di Champions League. Ecco la lista dei Convocati La Juventus domani sarà di scena al Camp Nou di Barcellona per l’assalto al primo posto del gruppo G di Champions League attualmente occupato dalla squadra di Koeman. Per tutti gli aggiornamenti sulla Juventus vai su Juvenews24 Sfida dall’enorme fascino essendo stata la finale di Champions appena cinque anni fa ma soprattutto per l’eterno duello tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Una gara che ha tanto da dire con molti protagonisti: ecco la lista dei Convocati stilata da Andrea Pirlo. Torna Gigi Buffon, assenti Giorgio Chiellini e Merih Demiral. Ecco i Convocati bianconeri per ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lantus domani affronta ilnell’ultima partita del gruppo G di Champions League. Ecco la lista deiLantus domani sarà di scena al Camp Nou diper l’assalto al primo posto del gruppo G di Champions League attualmente occupato dalla squadra di Koeman. Per tutti gli aggiornamenti sullantus vai sunews24 Sfida dall’enorme fascino essendo stata la finale di Champions appena cinque anni fa ma soprattutto per l’eterno duello tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Una gara che ha tanto da dire con molti protagonisti: ecco la lista deistilata da Andrea Pirlo. Torna Gigi Buffon, assenti Giorgio Chiellini e Merih Demiral. Ecco ibianconeri per ...

