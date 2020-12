Contagi Coronavirus oggi bollettino 7 dicembre: i dati in Lombardia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Milano, 7 dicembre 2020 - La Lombardia conta i giorni, le ore e i minuti che la separano da venerdì 11 dicembre , data in cui la regione dovrebbe passare dalla zona arancione alla zona gialla. L'... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 7 dicembre 2020) Milano, 72020 - Laconta i giorni, le ore e i minuti che la separano da venerdì 11, data in cui la regione dovrebbe passare dalla zona arancione alla zona gialla. L'...

mante : Azzolina (sentita ora a SkyTG24) continua a mentire in pubblico sui dati dei contagi nelle scuole. Ha appena detto… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 18.887 nuovi contagi e altri 564 morti - fattoquotidiano : Coronavirus, la curva dei contagi e lo spettro della terza ondata. Dove i nuovi positivi non calano? L’aumento in P… - AndreaGiunchi : mappette e grafici, fatti bene: - juannepili : Cosa non ha funzionato durante l’ultimo #Dpcm Torniamo ad analizzare i grafici -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Coronavirus Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Wall Street apre la settimana in frenata

La Borsa americana, gravata dal peso psicologico dell’incremento dei contagi da Covid-19 nel Paese, ha avviato la seduta in calo: il Dow Jones ha aperto gli scambi giù dello 0,3%, l’S&P500 in ribasso ...

Covid, Rappuoli: “Terza ondata? Ci sarà”

“La terza ondata di contagi da covid? Ci sarà”. Lo ha detto lo scienziato senese e microbiologo Rino Rappuoli, a margine dell'iniziativa proposta da Unicoop Firenze ...

La Borsa americana, gravata dal peso psicologico dell’incremento dei contagi da Covid-19 nel Paese, ha avviato la seduta in calo: il Dow Jones ha aperto gli scambi giù dello 0,3%, l’S&P500 in ribasso ...“La terza ondata di contagi da covid? Ci sarà”. Lo ha detto lo scienziato senese e microbiologo Rino Rappuoli, a margine dell'iniziativa proposta da Unicoop Firenze ...