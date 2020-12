Confesercenti Campania, costituite quattro nuove categorie: i presidenti (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiConfesercenti Campania, con il presidente Vincenzo Schiavo, ha costituito oggi quattro nuove categorie in seno all’associazione, nominando i relativi presidenti. Gianni Lepre è stato nominato presidente Interregionale del “Club delle Eccellenze”, della cui “verticale” Raffaele Antonelli invece sarà il presidente Interprovinciale. Anna Lepre è il presidente Interregionale “Orafi”, di cui Salvatore Pace sarà il rappresentante Interprovinciale. “Si tratta di nomine importanti – chiarisce Vincenzo Schiavo – per dare forza e linfa a mestieri e professioni di grande pregio per la nostra regione e per Napoli. Il “Club delle Eccellenze” mette insieme tutte le grandi sartorie, i camiciai, i produttori di scarpe e di pelletteria. Con Lepre e Antonelli, rappresentanti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti, con il presidente Vincenzo Schiavo, ha costituito oggiin seno all’associazione, nominando i relativi. Gianni Lepre è stato nominato presidente Interregionale del “Club delle Eccellenze”, della cui “verticale” Raffaele Antonelli invece sarà il presidente Interprovinciale. Anna Lepre è il presidente Interregionale “Orafi”, di cui Salvatore Pace sarà il rappresentante Interprovinciale. “Si tratta di nomine importanti – chiarisce Vincenzo Schiavo – per dare forza e linfa a mestieri e professioni di grande pregio per la nostra regione e per Napoli. Il “Club delle Eccellenze” mette insieme tutte le grandi sartorie, i camiciai, i produttori di scarpe e di pelletteria. Con Lepre e Antonelli, rappresentanti ...

