Conferenza stampa Pirlo: «La Juve può fare l’impresa, è nelle nostre corde» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Conferenza stampa Pirlo pre Barcellona-Juve: le parole del tecnico alla vigilia del match di Champions League coi blaugrana Andrea Pirlo ha parlato in Conferenza stampa nel lunedì di vigilia del match di Champions League contro il Barcellona. Il tecnico bianconero ha annunciato che domani sera giocherà Gigi Buffon, al rientro. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU JuveNEWS24 BUFFON – «Gigi si è allenato con noi negli ultimii due giorni, merita un palcoscenico così importante quindi domani potrebbe essere la sua partita. Non credo nella crisi del Barcellona, è una grande squadra». IMPRESA – «Lo ha nelle corde, dobbiamo crederci, ci sarà da soffrire ma avremo le nostre occasioni da sfruttare. La giocheremo a viso ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020)pre Barcellona-: le parole del tecnico alla vigilia del match di Champions League coi blaugrana Andreaha parlato innel lunedì di vigilia del match di Champions League contro il Barcellona. Il tecnico bianconero ha annunciato che domani sera giocherà Gigi Buffon, al rientro. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS24 BUFFON – «Gigi si è allenato con noi negli ultimii due giorni, merita un palcoscenico così importante quindi domani potrebbe essere la sua partita. Non credo nella crisi del Barcellona, è una grande squadra». IMPRESA – «Lo ha, dobbiamo crederci, ci sarà da soffrire ma avremo leoccasioni da sfruttare. La giocheremo a viso ...

juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e di @bonucci_leo19 pre #BarçaJuve ?? ?? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : E’ in corso la conferenza stampa del Barcellona prima di #BarçaJuve, con Philippe Coutinho e Ronald Koeman. ?? Cout… - MiglioMarino : RT @DarkLadyMouse: Nessuno stupore che #Gallera si sia goffamente autodenunciato via Instagram per la violazione della zona arancione mostr… - GMontalesi : Il calciatore italiano più forte di tutti i tempi che ha vestito un unica maglia e che finti romanisti travestiti d… -