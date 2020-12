Conferenza stampa Pirlo: “Crisi del Barça? Non ci credo. Domani gioca…” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Conferenza stampa Pirlo – Domani alle 21.00 spettacolo al Camp Nou. Va in scena Barcellona-Juventus, sfida tra i due più grandi calciatori del secolo: Ronaldo contro Messi. La Juventus vola in Spagna per cercare di prendersi il primo posto nel girone. Servono tre gol di scarto minimo. Come ogni pre partita, Pirlo ha parlato in Conferenza stampa. Conferenza stampa Pirlo, le parole del tecnico BUFFON – “Gigi si è allenato negli ultimi due giorni, sta meglio e ha recuperato. Potrebbe essere la sua serata, si merita di giocare in un palcoscenico così importante, una grande sfida e potrebbe giocare”. BARCELLONA – “Non credo alla crisi del Barcellona, altalenante il cammino ma ha giocatori forti e un ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 7 dicembre 2020)alle 21.00 spettacolo al Camp Nou. Va in scena Barcellona-Juventus, sfida tra i due più grandi calciatori del secolo: Ronaldo contro Messi. La Juventus vola in Spagna per cercare di prendersi il primo posto nel girone. Servono tre gol di scarto minimo. Come ogni pre partita,ha parlato in, le parole del tecnico BUFFON – “Gigi si è allenato negli ultimi due giorni, sta meglio e ha recuperato. Potrebbe essere la sua serata, si merita di giocare in un palcoscenico così importante, una grande sfida e potrebbe giocare”. BARCELLONA – “Nonalla crisi del Barcellona, altalenante il cammino ma ha giocatori forti e un ...

juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e di @bonucci_leo19 pre #BarçaJuve ?? ?? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@Cristiano è in grande forma? Vuol dire che si trova nella posizione giusta al momento giusto… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: Pirlo pre #BarçaJuve: 'Partita importante per la nostra crescita e autostima. Potrebbe giocare Buffon', Bonucci: 'Serve… - GaProfgio : RT @forumJuventus: Pirlo pre #BarçaJuve: 'Partita importante per la nostra crescita e autostima. Potrebbe giocare Buffon', Bonucci: 'Serve… -