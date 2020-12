Conferenza stampa Bonucci: «Vincere per accelerare la nostra crescita» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Conferenza stampa Bonucci pre Barcellona-Juve: le parole del difensore alla vigilia del match di Champions League coi blaugrana Leonardo Bonucci affianca Andrea Pirlo in Conferenza stampa nel lunedì di vigilia del match di Champions League contro il Barcellona. Le sue parole. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU JUVENEWS24 LA JUVE CHE VUOLE VEDERE – «L’atteggiamento deve essere quello del derby, soprattutto nel secondo tempo. Una squadra aggressiva che sapeva cosa mettere in campo per arrivare alla vittoria. Mi auguro che il secondo tempo del derby sia l’inizio di un percorso, un percorso difficile». MESSI RONALDO – «Messi Ronaldo? Fa sicuramente piacere far parte di questa storia del calcio, sono tra i migliori di sempre, una grande partita con i fari accessi su questi due alieni che lottano ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020)pre Barcellona-Juve: le parole del difensore alla vigilia del match di Champions League coi blaugrana Leonardoaffianca Andrea Pirlo innel lunedì di vigilia del match di Champions League contro il Barcellona. Le sue parole. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU JUVENEWS24 LA JUVE CHE VUOLE VEDERE – «L’atteggiamento deve essere quello del derby, soprattutto nel secondo tempo. Una squadra aggressiva che sapeva cosa mettere in campo per arrivare alla vittoria. Mi auguro che il secondo tempo del derby sia l’inizio di un percorso, un percorso difficile». MESSI RONALDO – «Messi Ronaldo? Fa sicuramente piacere far parte di questa storia del calcio, sono tra i migliori di sempre, una grande partita con i fari accessi su questi due alieni che lottano ...

