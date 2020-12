Con Vodafone Europe Key si naviga in UE senza costi extra (Di lunedì 7 dicembre 2020) Vodafone Europe Key offre agli utenti dell'operatore rosso il Roaming UE di utilizzare la propria offerta nazionale anche in UE L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 7 dicembre 2020)Key offre agli utenti dell'operatore rosso il Roaming UE di utilizzare la propria offerta nazionale anche in UE L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Con Vodafone Europe Key si naviga in UE senza costi extra - veralucelux : RT @italiadeidolori: Spiego vaccini, Colao e Vodafone. In Agenda c'è il vaccino con nanobot 'per il controllo dell'epidemia'??, 'prognosi re… - MariaLu47394970 : 'Pandemia in corso' VODAFONE continua a volere imporre la fibra anche a chi non e interessato! L' installazione co… - 24h_Tecnologia : Vodafone lancia una nuova winback: minuti illimitati e 50 GB a 10€ al mese: Vodafone rinnova il suo parco di offert… - RizziRes : RT @italiadeidolori: Spiego vaccini, Colao e Vodafone. In Agenda c'è il vaccino con nanobot 'per il controllo dell'epidemia'??, 'prognosi re… -