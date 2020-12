Con o senza Ibra il Milan sa solo vincere (Di lunedì 7 dicembre 2020) Kessie su rigore e Castillejo piegano la Samp nonostante la sofferenza finale dopo la rete di Ekdal: resta il +5 sull'Inter Leggi su quotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Kessie su rigore e Castillejo piegano la Samp nonostante la sofferenza finale dopo la rete di Ekdal: resta il +5 sull'Inter

Ultime Notizie dalla rete : Con senza Gp Sakhir, Perez vince con la Racing Point senza Hamilton Il Mattino Pisa, in difesa si aprono le voragini a Ferrara arriva l’ennesima goleada

Nerazzurri travolti senza attenuanti dalla Spal, 24 reti subite in 9 gare. In entrambi i tempi un buon inizio, poi il tracollo ...

Serie A: Sampdoria-Milan 1-2, Pioli riprende la fuga in campionato

Nel posticipo della 10a giornata di Serie A, il Milan batte 2-1 la Sampdoria e riprende la fuga in campionato, con 5 punti sull'Inter e 6 su Juve e Napoli. A Marassi decidono le reti di Kessie su rigo ...

Nel posticipo della 10a giornata di Serie A, il Milan batte 2-1 la Sampdoria e riprende la fuga in campionato, con 5 punti sull'Inter e 6 su Juve e Napoli. A Marassi decidono le reti di Kessie su rigo ...