Con la One UI 3.0, Samsung migliora anche l’editing delle foto dalla Galleria (Di lunedì 7 dicembre 2020) La One UI 3.0 di Samsung è ancora sotto la lente d'ingrandimento, l'ultima novità scovata riguarda la Galleria di sistema. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 7 dicembre 2020) La One UI 3.0 diè ancora sotto la lente d'ingrandimento, l'ultima novità scovata riguarda ladi sistema. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

MarcoMoriniTW : Musica, razzismo e One Direction sono alcuni degli argomenti di cui parla #HarryStyles nella nuova intervista per V… - ermarluck : RT @_DAGOSPIA_: BREXIT, BORIS JOHNSON STA PREPARANDO IL DISCORSO CON CUI ANNUNCERA' IL NO DEAL - MangaForevernet : ? One Piece 953, la recensione ? ? - LaFerniMi : RT @emergency_ong: Anche per il 2021, noi di @emergency_ong ci siamo! Con la nuova Tessera, sostieni il diritto alla cura per chi soffre: p… - SorryNs : RT @cotrozzi_lisa: One con la sua mamma....che gioia -

Ultime Notizie dalla rete : Con One La MotoGP con One Tv e Professional Show MonitoR magazine Con la One UI 3.0, Samsung migliora anche l’editing delle foto dalla Galleria

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...

Samsung One UI 3, inizia il roll-out sui Galaxy S20

I possessori di Samsung Galaxy S20 in Corea, negli Stati Uniti e nella maggior parte dei paesi europei riceveranno presto l'aggiornamento One UI 3 basato su Android 11. Il colosso della tecnologia ha ...

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...I possessori di Samsung Galaxy S20 in Corea, negli Stati Uniti e nella maggior parte dei paesi europei riceveranno presto l'aggiornamento One UI 3 basato su Android 11. Il colosso della tecnologia ha ...