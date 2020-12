Coloni israeliani alla conquista di Batn al Hawa, palestinesi sfrattati (Di martedì 8 dicembre 2020) Qutayeb Odeh elenca le case che la sua famiglia, gli zii e i cugini stanno per perdere a favore dei Coloni israeliani di Ataret Cohanim. «Viviamo in quelle case da decenni – dice – si trovano qui a Batn al Hawa e a Bustan e in altro rione di Silwan. Da anni le difendiamo nelle aule dei tribunali e abbiamo speso tanti soldi in avvocati». Non c’è stato nulla da fare. «La corte di Gerusalemme – aggiunge Odeh – alla … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 8 dicembre 2020) Qutayeb Odeh elenca le case che la sua famiglia, gli zii e i cugini stanno per perdere a favore deidi Ataret Cohanim. «Viviamo in quelle case da decenni – dice – si trovano qui aale a Bustan e in altro rione di Silwan. Da anni le difendiamo nelle aule dei tribunali e abbiamo speso tanti soldi in avvocati». Non c’è stato nulla da fare. «La corte di Gerusalemme – aggiunge Odeh –… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ComunistaRosso : Gran parte della comunità internazionale considera illegali le unità dei coloni israeliani nelle terre occupate. Al… - Claudia49452421 : I coloni israeliani sono ormai fuori controllo. Se non attaccano i palestinesi o distruggono i loro campi se la pre… - oldo_bis : RT @dvaldi1: Israeli forces filmed 'laughing' while shooting Palestinian protesters [@The_NewArab] - lucip1985 : RT @dvaldi1: Israeli forces filmed 'laughing' while shooting Palestinian protesters [@The_NewArab] - eravamoindiani : RT @dvaldi1: Israeli forces filmed 'laughing' while shooting Palestinian protesters [@The_NewArab] -

Ultime Notizie dalla rete : Coloni israeliani Coloni israeliani distruggono uliveti in Cisgiordania Infopal Medio Oriente: Tensioni a Al-Aqsa, arrestati 30 palestinesi

Tensioni e tafferugli nella zona di Al-Aqsa, hanno portato all’arresto di 30 palestinesi da parte delle autorità israeliane, dopo che un gruppo di coloni ebrei è entrato nell’area e ha recintato il Ta ...

Israele-Palestina: solo così può finire

In Israele e Palestina è iniziato un nuovo ciclo di violenze e stanno morendo sempre più bambini: chiedere l’ennesimo cessate il fuoco non basta più, serve un’azione non violenta che metta fine una vo ...

Tensioni e tafferugli nella zona di Al-Aqsa, hanno portato all’arresto di 30 palestinesi da parte delle autorità israeliane, dopo che un gruppo di coloni ebrei è entrato nell’area e ha recintato il Ta ...In Israele e Palestina è iniziato un nuovo ciclo di violenze e stanno morendo sempre più bambini: chiedere l’ennesimo cessate il fuoco non basta più, serve un’azione non violenta che metta fine una vo ...