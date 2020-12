Claudio Amendola, lo sfogo amaro in diretta tv: parole forti (Di lunedì 7 dicembre 2020) Claudio Amendola si sfoga in diretta televisiva Durante l’ultima puntata de L’Aria di domenica, andata in onda lo scorso 6 dicembre, si è parlato del nuovo Dpcm e delle restrizioni imposte in vista delle festività natalizie. Tra queste, ricordiamo, la raccomandazione di festeggiare solamente con le persone con cui si convive. Proprio su tale argomento è intervenuto Claudio Amendola che, in collegamento con il programma L’Aria di domenica, si è sfogato dopo che Myrta Merlino ha chiesto: “Hai domande per Ilaria Capua sul Natale?”. A quel punto il noto conduttore ha affermato di essere stufo di ascoltare continuamente polemiche in merito al cenone di Natale. A tal proposito, infatti, ha affermato: “Sinceramente mi deprime dover vedere personalità del genere spiegare una cosa talmente ovvia, ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 7 dicembre 2020)si sfoga intelevisiva Durante l’ultima puntata de L’Aria di domenica, andata in onda lo scorso 6 dicembre, si è parlato del nuovo Dpcm e delle restrizioni imposte in vista delle festività natalizie. Tra queste, ricordiamo, la raccomandazione di festeggiare solamente con le persone con cui si convive. Proprio su tale argomento è intervenutoche, in collegamento con il programma L’Aria di domenica, si è sfogato dopo che Myrta Merlino ha chiesto: “Hai domande per Ilaria Capua sul Natale?”. A quel punto il noto conduttore ha affermato di essere stufo di ascoltare continuamente polemiche in merito al cenone di Natale. A tal proposito, infatti, ha affermato: “Sinceramente mi deprime dover vedere personalità del genere spiegare una cosa talmente ovvia, ...

