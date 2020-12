Cinema: Franceschini, 'altri 50 mln di euro per sostenere le sale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “Le risorse per il sostegno alle sale Cinematografiche, purtroppo ancora chiuse per effetto delle misure adottate nel Dpcm del 3 dicembre, aumentano di 50 milioni di euro, arrivando così a un totale di 110 milioni di euro destinati a ristorare i mancati introiti da bigliettazione”. Lo ha dichiarato il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, che ha firmato un decreto con cui è stata incrementata di ulteriori 50 milioni di euro la quota parte di 60 milioni di euro del Fondo emergenza spettacolo e Cinema, istituito dal Decreto legge Cura Italia, destinate con i DM del 5 giugno, 10 luglio e 7 ottobre 2020 al ristoro per i mancati introiti da bigliettazione delle sale ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “Le risorse per il sostegno alletografiche, purtroppo ancora chiuse per effetto delle misure adottate nel Dpcm del 3 dicembre, aumentano di 50 milioni di, arrivando così a un totale di 110 milioni didestinati a ristorare i mancati introiti da bigliettazione”. Lo ha dichiarato il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario, che ha firmato un decreto con cui è stata incrementata di ulteriori 50 milioni dila quota parte di 60 milioni didel Fondo emergenza spettacolo e, istituito dal Decreto legge Cura Italia, destinate con i DM del 5 giugno, 10 luglio e 7 ottobre 2020 al ristoro per i mancati introiti da bigliettazione delle...

Elevato a 25.000 euro il contributo fisso a ciascuna sala, al quale si aggiungerà il contributo variabile in base ai mancati introiti ...

