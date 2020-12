Cina, mai così bene l’economia nonostante il coronavirus: export alle stelle, Pil al 4,9% (Di lunedì 7 dicembre 2020) l’economia in Cina gode di ottima salute, nonostante la pandemia. Anzi, il virus sembra non esserci mai stato, a leggere i dati. Gli ultimi infatti registrato una crescita annua del 4,9% nel terzo trimestre del 2020 e il tasso potrebbe superare il 5% di crescita nel quarto trimestre. Il risultato sarebbe una crescita annuale di almeno il 2% per l’intero anno. Un risultato sorprendente, in un momento in cui gran parte del mondo sta affrontando una recessione indotta proprio dal virus giunto da Whuan. In particolare, la Cina vede a novembre il surplus commerciale volare a 75,42 miliardi di dollari ai livelli più alti di sempre. Ha infatti doppiato i 37,18 miliardi dello stesso mese del 2019 e superando i 53,5 miliardi attesi dagli analisti, con la ripresa della domanda globale malgrado il Covid-19. Le esportazioni cinesi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 dicembre 2020)ingode di ottima salute,la pandemia. Anzi, il virus sembra non esserci mai stato, a leggere i dati. Gli ultimi infatti registrato una crescita annua del 4,9% nel terzo trimestre del 2020 e il tasso potrebbe superare il 5% di crescita nel quarto trimestre. Il risultato sarebbe una crescita annuale di almeno il 2% per l’intero anno. Un risultato sorprendente, in un momento in cui gran parte del mondo sta affrontando una recessione indotta proprio dal virus giunto da Whuan. In particolare, lavede a novembre il surplus commerciale volare a 75,42 miliardi di dollari ai livelli più alti di sempre. Ha infatti doppiato i 37,18 miliardi dello stesso mese del 2019 e superando i 53,5 miliardi attesi dagli analisti, con la ripresa della domanda globale malgrado il Covid-19. Le esportazioni cinesi ...

Migliaia di cittadini cinesi partiti dalle città italiane per tornare in patria, ricevere il vaccino contro il coronavirus e poi rientrare in Italia. E' il quadro delinato da una testimonianza all'Adn ...

Stando a quanto trapelato, sembra che Huawei abbia appena terminato i lavori per la costruzione di un impianto realizzato alla produzione di CPU.

