CIG Covid, INPS: al 3 dicembre erogate prestazioni per il 99,5% delle domande (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Accelerazione sui pagamenti delle prestazioni di cassa integrazione erogate direttamente dall’INPS nel periodo di emergenza Covid, che raggiungono il 99,5% del totale delle domande (SR41) pervenute, per un totale di 15.017.701 pagamenti effettuati a fronte di 15.098.773, rispettivamente corrispondenti a 3.521.701 lavoratori su 3.526.605 interessati. In 15 giorni, tra il 18 novembre e il 4 dicembre, sono state erogate direttamente 819.107 integrazioni salariali. È quanto ha segnalato dall’Istituto di previdenza sociale in un aggiornamento relativo alle prestazioni fino al 3 dicembre. Per quanto riguarda i trattamenti da pagare sul totale delle domande ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Accelerazione sui pagamentidi cassa integrazionedirettamente dall’nel periodo di emergenza, che raggiungono il 99,5% del totale(SR41) pervenute, per un totale di 15.017.701 pagamenti effettuati a fronte di 15.098.773, rispettivamente corrispondenti a 3.521.701 lavoratori su 3.526.605 interessati. In 15 giorni, tra il 18 novembre e il 4, sono statedirettamente 819.107 integrazioni salariali. È quanto ha segnalato dall’Istituto di previdenza sociale in un aggiornamento relativo allefino al 3. Per quanto riguarda i trattamenti da pagare sul totale...

