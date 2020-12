Ciclismo | raduno online per l’Androni Giocattoli Sidermec

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Un primotutt’altro che usuale perin vista della nuova stagione. La compagine italiana ha preferito non radunarsi come di consueto a Cesenatico, decidendo di svolgerela prima parte di preparazione. Come di consueto spetta al team manager di AndroniGianni Savio fare il punto della situazione: “Anche per la prossima stagione riteniamo di aver allestito una squadra competitiva, con nuovi talenti per continuare il progetto giovani che ci ha dato grandi soddisfazioni. Quest’anno, con tredici vittorie, siamo stati la seconda formazione plurivittoriosa – dopo la Alpecin di Van der Poel – nella classifica mondiale delle squadre Professional. Inoltre, al Giro d’Italia, siamo saliti due volte sul podio finale con ...