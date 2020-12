“Ci siamo” Harry e Meghan Markle | che bella notizia! L’ultima voce è di quelle top

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il principeè in un momento decisivo della sua vita, infatti sta per scadere l’anno concesso dalla nonna, la regina Elisabetta, per capire se voglia definitivamente lasciare la famiglia reale e i relativi impegni o se ha cambiato idea e vuole tornare al passato. Secondo alcune informazioni, la scelta ufficiale dovrebbe essere assunta entro marzo 2021. I rumorsi riferiscono che difficilmenteritorneranno indietro sui loro passi, quindi potrebbero proseguire come oggi. Direbbero in quel caso addio ai titoli reali per condurre un’esistenza decisamente diversa e più sobria. Ma c’è dell’altro che sta circolando in queste ore ed è una notizia veramente moltoe positiva. Nonostante i loro impegni siano sempre più difficili da portare avanti, complice la volontà di crescere nel migliore dei modi il ...