Chiara Ferragni | incredibile retroscena | derubata in metropolitana

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La bellissima Chiraraè un’imprenditrice di successo e una delle più famose influencer, ecco rivelato uninsulla celebrein(fonte Instagram)La bellissimaè una delle imprenditrice di maggior successo del panorama moderno oltre ad essere una delle più celebri influencer del momento. Impegnata nel sociale, come accaduto di recente per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Felicemente sposata con Fedez e madre di uno splendido bambino, è adesso in attesa del secondo figlio, una femminuccia....