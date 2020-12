Chiara Ferragni e Fedez: lunedì elegante per l’evento della vita (Di lunedì 7 dicembre 2020) Chiara Ferragni e Fedez, emozionati ed onorati. Un riconoscimento ufficiale per la solidarietà e l’impegno mostrati durante la pandemia Chiara Ferragni e Fedez (Instagram)I Ferragnez sono la coppia più amata e seguita dal pubblico di tutto il mondo, da sempre attivissimi sui social ma ora più che mai, visto che Chiara è in dolce attesa di una sorellina del piccolo Leone. Quotidianamente i fan della coppia vengono aggiornati su ciò che accade e fanno durante la loro quotidianità. Quest’anno più che mai sono stati i protagonisti e gli artefici di un evento che ha avuto non solo una risonanza mediatica incredibile, ma soprattutto è stato il motivo di un riconoscimento ufficiale. La coppia ha comunicato tramite Instagram stories di essere ... Leggi su kronic (Di lunedì 7 dicembre 2020), emozionati ed onorati. Un riconoscimento ufficiale per la solidarietà e l’impegno mostrati durante la pandemia(Instagram)I Ferragnez sono la coppia più amata e seguita dal pubblico di tutto il mondo, da sempre attivissimi sui social ma ora più che mai, visto cheè in dolce attesa di una sorellina del piccolo Leone. Quotidianamente i fancoppia vengono aggiornati su ciò che accade e fanno durante la loro quotidianità. Quest’anno più che mai sono stati i protagonisti e gli artefici di un evento che ha avuto non solo una risonanza mediatica incredibile, ma soprattutto è stato il motivo di un riconoscimento ufficiale. La coppia ha comunicato tramite Instagram stories di essere ...

