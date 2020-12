Chiambretti: «Nel calcio c’è il meglio e il peggio di quel che la realtà ogni giorno ci consegna» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Su La Verità una lunga intervista a Piero Chiambretti. Reduce dal Covid, racconta il suo stato d’animo nei confronti del virus, oggi. Dice di uscire solo per andare in tv. «Mi rendo conto che non ho più nessuna intenzione di uscire». Del virus dice che è una maledizione divina. «Credo che il Covid sia una lezione divina. Come è vero che non abbiamo imparato niente. Dopo la prima chiusura immaginavo ci saremmo salutati e aiutati, invece siamo diventati frenetici e più nervosi. Tutti fanno le stesse cose nello stesso modo. La gente è nervosa e ha anche ragione: lavoro perso, figli a casa che non sai dove metterli, cinque persone in 40 metri, con il timore che la nonna si ammali…». Parla della sua esperienza a Tiki Taka, del calcio. «Il calcio dovrebbe essere evasione e divertimento, ma oggi è tutto meno bello: gli stadi sono vuoti, i ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 dicembre 2020) Su La Verità una lunga intervista a Piero. Reduce dal Covid, racconta il suo stato d’animo nei confronti del virus, oggi. Dice di uscire solo per andare in tv. «Mi rendo conto che non ho più nessuna intenzione di uscire». Del virus dice che è una maledizione divina. «Credo che il Covid sia una lezione divina. Come è vero che non abbiamo imparato niente. Dopo la prima chiusura immaginavo ci saremmo salutati e aiutati, invece siamo diventati frenetici e più nervosi. Tutti fanno le stesse cose nello stesso modo. La gente è nervosa e ha anche ragione: lavoro perso, figli a casa che non sai dove metterli, cinque persone in 40 metri, con il timore che la nonna si ammali…». Parla della sua esperienza a Tiki Taka, del. «Ildovrebbe essere evasione e divertimento, ma oggi è tutto meno bello: gli stadi sono vuoti, i ...

