Chi paga il Green New Deal europeo? (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'Europa quest'anno ha festeggiato l'approvazione del Green New Deal, un pacchetto di politiche per creare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, e tutti hanno convenuto sulla bontà di questi provvedimenti. Pochi però riflettono con attenzione sulle conseguenze che ciò può comportare al resto del mondo. Invece farsi alcune domande ora è necessario. Cosa consentirà agli europei di coltivare meno intensamente? L'Europa infatti dipende ancora fortemente dalle importazioni agricole. È il secondo continente, dopo la Cina, per immissione di merci estere sul proprio territorio. In particolare si importano un quinto delle colture e tre quinti di carne e di prodotti lattiero-caseari consumati all'interno dei suoi confini. Ma queste derrate spesso provengono da Paesi con leggi ambientali meno severe di quelle europee. E gli accordi ...

