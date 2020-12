Chi è Marcos Paulo: alla scoperta del nuovo obiettivo di mercato dell'Inter (Di lunedì 7 dicembre 2020) Marcos Paulo, esterno d'attacco della Fluminense, piace all'Inter. Scopriamo l'obiettivo nerazzurro. Leggi su 90min (Di lunedì 7 dicembre 2020), esterno d'attaccoa Fluminense, piace all'. Scopriamo l'nerazzurro.

Dalla_SerieA : Inter, Marcos Paulo a zero dalla Fluminense: ecco chi è - - Angolo_Inter : ???????? #Calciomercato #Inter, i nerazzurri puntano a portare a Milano un talento brasiliano: #MarcosPaulo - GiovaFormi : @macho_morandi @Pirichello Ma chi Marcos Cafù Bellanova? Il terzino destro del futuro senza il quale non si poteva giocare a calcio mai più? - Yuro_23 : RT @DiMarzio: Un 'richiamo' nerazzurro in famiglia, gol a raffica in tutte le categorie: chi è #MarcosPaulo, l'attaccante che l'#Inter stud… - Marcos_5408 : @PatriziaRametta Ma lei sa leggere? E se sa leggere, capisce quello che legge? -si è trattato di un “vaccino Locale… -