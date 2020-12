Chi è Cristina Tomasini, la fidanzata di Oppini e la reazione alle rivelazioni di Zorzi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Cristina Tomasini nasce a Bergamo il 31 Ottobre 1984, ed ha 36 anni. È la compagna di Francesco Oppini dal 2018. Sin da piccola è una grande appassionata di danza: infatti uno dei suoi hashtag preferiti è “una vita sulle punte”.Di lei non sappiamo tantissimo perché è una persona molto riservata. Si è laureata, ma non è nota la sua formazione. La ragazza è una grandissima appassionata di arte, fotografia e lettura. Cristina Tomasini ha un’attività lavorativa sconosciuta.Tuttavia è possibile intuire che forse lavori nel mondo delle auto poiché pare che collabori con la scuderia Lotus per la Lotus Cup Italia. Cristina in ogni caso è lontana dal mondo dello spettacolo e del gossip. Probabilmente proprio la condivisione della passione per i motori ha permesso che la ragazza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020)nasce a Bergamo il 31 Ottobre 1984, ed ha 36 anni. È la compagna di Francescodal 2018. Sin da piccola è una grande appassionata di danza: infatti uno dei suoi hashtag preferiti è “una vita sulle punte”.Di lei non sappiamo tantissimo perché è una persona molto riservata. Si è laureata, ma non è nota la sua formazione. La ragazza è una grandissima appassionata di arte, fotografia e lettura.ha un’attività lavorativa sconosciuta.Tuttavia è possibile intuire che forse lavori nel mondo delle auto poiché pare che collabori con la scuderia Lotus per la Lotus Cup Italia.in ogni caso è lontana dal mondo dello spettacolo e del gossip. Probabilmente proprio la condivisione della passione per i motori ha permesso che la ragazza ...

