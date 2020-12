Che Ci Faccio Qui su Rai 3 lunedì 7 dicembre, il tema della puntata (Di lunedì 7 dicembre 2020) Che Ci Faccio Qui su Rai 3 con Domenico Iannacone in seconda serata, il tema della puntata di lunedì 7 dicembre Prosegue su Rai 3 in seconda serata il lunedì sera dopo Report, Che Ci Faccio Qui il programma di Domenico Iannacone che racconta storie diverse, potenti che lasciano il segno, dal 7 dicembre alle 23:15. Queste nuove puntate, quattro in tutto, porteranno storie collettive e individuali in cui l’elemento del corpo ritorna continuamente, fragile e potente. Con il suo sguardo aperto all’ascolto, Iannacone tocca le cicatrici sulla pelle di ognuno come seguendo un’immaginaria mappa esistenziale, dove il corpo diviene testimonianza di sofferenza, ingiustizia, amore e Rinascita. Il tema della ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 7 dicembre 2020) Che CiQui su Rai 3 con Domenico Iannacone in seconda serata, ildiProsegue su Rai 3 in seconda serata ilsera dopo Report, Che CiQui il programma di Domenico Iannacone che racconta storie diverse, potenti che lasciano il segno, dal 7alle 23:15. Queste nuove puntate, quattro in tutto, porteranno storie collettive e individuali in cui l’elemento del corpo ritorna continuamente, fragile e potente. Con il suo sguardo aperto all’ascolto, Iannacone tocca le cicatrici sulla pelle di ognuno come seguendo un’immaginaria mappa esistenziale, dove il corpo diviene testimonianza di sofferenza, ingiustizia, amore e Rinascita. Il...

