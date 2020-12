Champions League volley, programma partite Perugia e Civitanova: orari, tv, streaming della prima bolla (Di lunedì 7 dicembre 2020) Civitanova e Perugia sono pronte per incominciare la loro avventura nella Champions League 2020-2021 di volley maschile. La Lube e i Block Devils scenderanno in campo a Tours (Francia) da martedì 8 dicembre a giovedì 10 dicembre per disputare la prima “bolla” della fase a gironi. I marchigiani e gli umbri sono inseriti nella Pool B, a qualificarsi ai quarti di finale saranno soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le migliori tre seconde classificate (al termine dei due round robin, il secondo è previsto a inizio febbraio). Trasferta in terra transalpina per le due formazioni italiane, che debutteranno con l’attesissimo scontro diretto del giorno dell’Immacolata. Le due squadre si sono fronteggiate nella Finale della Supercoppa ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020)sono pronte per incominciare la loro avventura nella2020-2021 dimaschile. La Lube e i Block Devils scenderanno in campo a Tours (Francia) da martedì 8 dicembre a giovedì 10 dicembre per disputare lafase a gironi. I marchigiani e gli umbri sono inseriti nella Pool B, a qualificarsi ai quarti di finale saranno soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le migliori tre seconde classificate (al termine dei due round robin, il secondo è previsto a inizio febbraio). Trasferta in terra transalpina per le due formazioni italiane, che debutteranno con l’attesissimo scontro diretto del giorno dell’Immacolata. Le due squadre si sono fronteggiate nella FinaleSupercoppa ...

