Champions League, orari partite 8-9 dicembre: calendario, tv, streaming Sky e Mediaset (Di lunedì 7 dicembre 2020) Champions League 2020-2021: volata finale per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Dopo il fine settimana dedicato ai campionati nazionali, torna la competizione più importante e prestigiosa del Vecchio Continente. Fra l’8 e il 9 dicembre saranno infatti ben 16 le partite in programma, per delineare il quadro delle squadre che poi andranno a giocarsi il trofeo in primavera con gli scontri da dentro fuori a partire dagli ottavi per arrivare alla finalissima di Istanbul. Andiamo di seguito a vedere il programma complessivo della sesta giornata della fase a gironi facendo ben attenzione agli orari, alle tv e gli streaming per poter seguire le sfide nelle quali saranno impegnate anche le quattro rappresentanti italiane: Lazio, Juventus, Atalanta e Inter. SESTA GIORNATA ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020)2020-2021: volata finale per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Dopo il fine settimana dedicato ai campionati nazionali, torna la competizione più importante e prestigiosa del Vecchio Continente. Fra l’8 e il 9saranno infatti ben 16 lein programma, per delineare il quadro delle squadre che poi andranno a giocarsi il trofeo in primavera con gli scontri da dentro fuori a partire dagli ottavi per arrivare alla finalissima di Istanbul. Andiamo di seguito a vedere il programma complessivo della sesta giornata della fase a gironi facendo ben attenzione agli, alle tv e gliper poter seguire le sfide nelle quali saranno impegnate anche le quattro rappresentanti italiane: Lazio, Juventus, Atalanta e Inter. SESTA GIORNATA ...

