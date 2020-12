Champions League, oggi inizia la 6ª giornata: ecco il programma completo (Di martedì 8 dicembre 2020) inizia oggi la sesta, e ultima, giornata della fase a gironi Champions League, questo il programma completo: MARTEDÌ 8 DICEMBRE Lazio-Bruges ore 18.55 Zenit-Borussia Dortmund ore 18.55 Chelsea-Krasnodar ore 21.00 Rennes-Siviglia ore 21.00Barcellona-Juventus ore 21.00 Dinamo Kiev-Ferencvaros ore 21.oo Manchester United-Lipsia ore 21.00 Paris Saint Germain-Basaksehir ore 21.00 MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE Ajax-Atalanta ore 18.55 Midtjylland-Liverpool ore 18.55 Bayern Monaco-Lokomotiv Mosca ore 21.00 Salisburgo-Atletico Madrid ore 21.00 Real Madrid-Borussia M. ore 21.00Inter-Shakhtar ore 21.00 Manchester City-Marsiglia ore 21.00 Olympiacos-Porto ore 21.00 Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 8 dicembre 2020)la sesta, e ultima,della fase a gironi, questo il: MARTEDÌ 8 DICEMBRE Lazio-Bruges ore 18.55 Zenit-Borussia Dortmund ore 18.55 Chelsea-Krasnodar ore 21.00 Rennes-Siviglia ore 21.00Barcellona-Juventus ore 21.00 Dinamo Kiev-Ferencvaros ore 21.oo Manchester United-Lipsia ore 21.00 Paris Saint Germain-Basaksehir ore 21.00 MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE Ajax-Atalanta ore 18.55 Midtjylland-Liverpool ore 18.55 Bayern Monaco-Lokomotiv Mosca ore 21.00 Salisburgo-Atletico Madrid ore 21.00 Real Madrid-Borussia M. ore 21.00Inter-Shakhtar ore 21.00 Manchester City-Marsiglia ore 21.00 Olympiacos-Porto ore 21.00 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

