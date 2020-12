Champions League, le favorite per la vittoria della Coppa (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si sta per concludere la fase finale della Champions League, e con l’aiuto dei nostri amici di Mondositiscommesse.it abbiamo fatto una ricerca tra i principali siti scommesse per capire quali sono le squadre favorite per la vittoria finale. Martedì e Mercoledì si giocheranno le gare dei gironi per l’ultimo turno, e per molte squadre le partite saranno decisive. Riguardo le squadre italiane, la Juventus è già qualificata mentre Lazio e Atalanta hanno buone possibilità di passare il turno; più complicata la situazione per l’Inter che deve assolutamente vincere contro lo Shakhtar e sperare che Real Madrid e Borussia Moenchengladbach non facciano un pareggio. BAYERN E CITY sono le favorite secondo i più importanti siti scommesse calcio: i bavaresi sono quotati vincenti 3.80 mentre la ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si sta per concludere la fase finale, e con l’aiuto dei nostri amici di Mondositiscommesse.it abbiamo fatto una ricerca tra i principali siti scommesse per capire quali sono le squadreper lafinale. Martedì e Mercoledì si giocheranno le gare dei gironi per l’ultimo turno, e per molte squadre le partite saranno decisive. Riguardo le squadre italiane, la Juventus è già qualificata mentre Lazio e Atalanta hanno buone possibilità di passare il turno; più complicata la situazione per l’Inter che deve assolutamente vincere contro lo Shakhtar e sperare che Real Madrid e Borussia Moenchengladbach non facciano un pareggio. BAYERN E CITY sono lesecondo i più importanti siti scommesse calcio: i bavaresi sono quotati vincenti 3.80 mentre la ...

