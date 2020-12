Champions League, Inter-Shakhtar Donetsk: data, orario e diretta TV (Di lunedì 7 dicembre 2020) Inter-Shakhtar Donetsk: diretta TV e streaming Ultimo impegno per le squadre impegnate in Champions League che tra martedì e mercoledì affronteranno l’ultimo turno della fase a gironi. Tra le partite in programma c’è anche la sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk che si giocherà allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano, mercoledì 9 dicembre con calcio di inizio alle ore 21:00, ecco come seguire il match in diretta TV e in streaming. Ecco dove vedere Inter-Shakhtar Donetsk in diretta TV La partita tra nerazzurri e neroarancio sarà trasmessa in esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre e Internet. Il match sarà ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020)TV e streaming Ultimo impegno per le squadre impegnate inche tra martedì e mercoledì affronteranno l’ultimo turno della fase a gironi. Tra le partite in programma c’è anche la sfida trache si giocherà allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano, mercoledì 9 dicembre con calcio di inizio alle ore 21:00, ecco come seguire il match inTV e in streaming. Ecco dove vedereinTV La partita tra nerazzurri e neroarancio sarà trasmessa in esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre enet. Il match sarà ...

ZZiliani : Magari l’Inter vincerà scudetto e Champions League. E magari a #Conte raddoppieranno l’ingaggio. Ma quello che l’al… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi nel 2004: il debutto di Messi in Champions League ? Il resto è Storia... - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta il #Milan vince un match dopo essere andato in svantaggio di due gol in campo europeo, consi… - WiAnselmo : #Barcellona-#Juventus, Fabregas: 'Cristiano Ronaldo una garanzia, Morata ha trovato continuità'… - Mediagol : #Barcellona-#Juventus, Fabregas: 'Cristiano Ronaldo una garanzia, Morata ha trovato continuità'… -