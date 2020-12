Champions League, il martedì delle italiane: Juventus per il primo posto al Camp Nou, la Lazio si gioca gli ottavi con il Club Brugge (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ultima due giorni di Champions League di questo 2020. Sono già nove le squadre qualificate agli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie, con le altre sette che verranno alla luce soltanto nelle prossime 48 ore. Il martedì di coppa vede impegnate due squadre italiane, Juventus e Lazio, con obiettivi differenti ma ugualmente importanti. La Lazio inaugurerà la giornata di domani accogliendo all’Olimpico il Club Brugge in uno scontro diretto per l’accesso al turno successivo. La squadra di Simone Inzaghi occupa il secondo posto nel gruppo F con 9 punti e vorrà difendere il proprio piazzamento con le unghie e con i denti dai belgi, a quota 7. I biancocelesti hanno il coltello dalla parte del ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ultima due giorni didi questo 2020. Sono già nove le squadre qualificate aglidi finale della coppa dalle grandi orecchie, con le altre sette che verranno alla luce soltanto nelle prossime 48 ore. Ildi coppa vede impegnate due squadre, con obiettivi differenti ma ugualmente importanti. Lainaugurerà la giornata di domani accogliendo all’Olimpico ilin uno scontro diretto per l’accesso al turno successivo. La squadra di Simone Inzaghi occupa il secondonel gruppo F con 9 punti e vorrà difendere il proprio piazzamento con le unghie e con i denti dai belgi, a quota 7. I biancocelesti hanno il coltello dalla parte del ...

La Lazio è attesa nella serata di domani da un match importantissimo e decisivo: contro il Bruges all'Olimpico verrà decretata la squadra che si qualificherà agli ottavi di finale di Champions League.

