Centrodestra | dopo Mes giovedì vertice per punto situazione e amministrative**

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - dopo il voto in Parlamento sul Mes di mercoledì prossimo, giovedì a Roma, a quanto si apprende, il centrodestra si riunirà per fare il punto su manovra, situazione economica, prospettive del Paese ed elezioni amministrative. Oltre ai rappresentanti di Lega, Fdi e Forza Italia, prevista anche la presenza di Cambiamo di Giovanni Toti, Noi con l'Italia di Maurizio Lupi e Udc di Lorenzo Cesa.

“La situazione è pienamente sotto controllo, a dispetto delle rappresentazioni che qualcuno tende a fare procurando allarme, l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno”. Il presidente della Regione, Christi ...

Sondaggio politico Swg di lunedì 7 dicembre diffuso dal telegiornale di Enrico Mentana: in calo il Movimento 5 Stelle, sale Renzi.

