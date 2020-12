C’è la Svizzera tra l’Italia e il Qatar. Nove mesi di fuoco per il primo posto contro Petkovic (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Le partite vanno tutte giocate“. Lo ripete come un mantra il Ct Roberto Mancini nell’intervista post sorteggio a Rai Sport. Una cantilena mai così necessaria per un’Italia che anche da testa di serie è riuscita ad ottenere un sorteggio più ostico del previsto che la vedrà impegnata da marzo 2021 contro Svizzera, Irlanda del nord, Bulgaria e Lituania nel percorso di qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. primo posto è certezza, secondo posto è spareggio e quindi l’incubo Svezia ormai come fantasma che le generazioni si porteranno dietro per anni e anni. L’avversaria per il primo posto sarà senza dubbio la Svizzera, già avversaria degli azzurri agli Europei, sfidante col vantaggio “di essere vicina”, come ha sottolineato il Ct ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Le partite vanno tutte giocate“. Lo ripete come un mantra il Ct Roberto Mancini nell’intervista post sorteggio a Rai Sport. Una cantilena mai così necessaria per un’Italia che anche da testa di serie è riuscita ad ottenere un sorteggio più ostico del previsto che la vedrà impegnata da marzo 2021, Irlanda del nord, Bulgaria e Lituania nel percorso di qualificazioni ai Mondiali del 2022 inè certezza, secondoè spareggio e quindi l’incubo Svezia ormai come fantasma che le generazioni si porteranno dietro per anni e anni. L’avversaria per ilsarà senza dubbio la, già avversaria degli azzurri agli Europei, sfidante col vantaggio “di essere vicina”, come ha sottolineato il Ct ...

UEFAcom_it : ?? Sorteggio Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo 2022 ???? L'#Italia è nel Gruppo C con Svizzera, Irlanda del… - GoalItalia : Si chiude il girone degli azzurri: l'ultima avversaria sorteggiata è la Lituania Gruppo C ???? Italia ???? Svizzera I… - SkySport : Sorteggio qualificazioni Mondiali 2022 GRUPPO C ???? Italia Svizzera Irlanda del Nord ?? ?? ? Sorteggio qualificazioni… - smilypapiking : RT @amedeo_balbi: Per tutta la settimana, la mattina mi potete ascoltare parlare di spazio e universo alla Rete Due della radio della Svizz… - PieroSavaresi : RT @amedeo_balbi: Per tutta la settimana, la mattina mi potete ascoltare parlare di spazio e universo alla Rete Due della radio della Svizz… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Svizzera Pannello composito in alluminio PVDF Tendenze e previsioni del mercato per tecnologie, servizi, applicazioni e regioni dal 2030 Genova Gay