C’è il Covid ma il governo pensa di spendere sei miliardi in armi (Di martedì 8 dicembre 2020) armi, cacciabombardieri, fregate, caccia-torpedinieri, carri armati, blindo, missili, sommergibili. È quanto il governo intende acquistare stanziando sei miliardi di euro nella prossima legge di bilancio. «Siamo in guerra» è stato detto anche in Italia. Tutti hanno pensato che la metafora fosse stata impropriamente usata per il contenimento del Covid che ha già fatto oltre 60 mila vittime nel 2020 e che le «armi» – per estendere la pessima e inappropriata metafora – fossero quelle dell’investimento nella sanità. Ciò che invece … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 8 dicembre 2020), cacciabombardieri, fregate, caccia-torpedinieri, carri armati, blindo, missili, sommergibili. È quanto ilintende acquistare stanziando seidi euro nella prossima legge di bilancio. «Siamo in guerra» è stato detto anche in Italia. Tutti hannoto che la metafora fosse stata impropriamente usata per il contenimento delche ha già fatto oltre 60 mila vittime nel 2020 e che le «» – per estendere la pessima e inappropriata metafora – fossero quelle dell’investimento nella sanità. Ciò che invece … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

CottarelliCPI : Oggi è arrivata la notizia che il novembre del 2020 è stato il novembre più caldo di sempre... Purtroppo non c'è so… - reportrai3 : Qui a Venezia c'è la sede del distaccamento europeo dell’Oms. Una decina di ricercatori ha lavorato alacremente a u… - ZZiliani : “Meno male che c’è il Covid”. Per poter organizzare al meglio la truffa. Firmato: Università per Stranieri di Perug… - fra_tante2 : RT @Apache1000100: 10 GIORNI FA A NAPOLI, C'È STATO L'ASSEMBRAMENTO MOLTITUDINARIO PER LA MORTE DI MARADONA. I NUMERI COVID SONO IN DIMIN… - altrochese : RT @riktroiani: Bassetti: 'Tasso di letalità confuso con il tasso di mortalità su base annua. Da Febbraio ad Aprile abbiamo contato più mor… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Covid RedHill Biopharma amplia la capacità di produzione negli Stati Uniti di opaganib per il COVID-19 Fortune Italia