Catania | avv Augello | “Tacopina prima scelta ma ci sono altri investitori Lo Monaco potrebbe subire azione di responsabilità se…”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 8 dicembre 2020) Sulla trattativa in corso tra la Sigi e il gruppo Tacopina, che va avanti da circa due mesi, per l'acquisizione delCalcio, è intervenuto a Corner l’avv.che ha fatto il punto alla luce dell'arrivo nel capoluogo etneo del tycoon americano sabato prossimo. "Le parti siscambiati documenti e impegni però non credo sia opportuna la firma di un contratto preliminare. Dovranno essere discusse altre questioni sui debiti del". caption id="attachment 1038139" align="alignnone" width="594" Tacopina (Getty Images)/captionTACOPINA - "I soci Sigi -chiosa- sarebbero felici di compiere il salvataggio del Calciolasciandolo alla guida di una società più strutturata che permetta il salto di categoria in tempi brevi. Non nego che è sbocciato un interesse ...