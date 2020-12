Catalogo Ikea 2021, stop alla carta. Dopo 70 anni sarà pubblicato solo online (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo 70 anni Ikea ha deciso di voltare pagina, dicendo addio alla carta per il suo Catalogo . Ispirazioni, soluzioni pratiche, fantasie per rendere la propria casa più moderna, idee per realizzare il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020)70ha deciso di voltare pagina, dicendo addioper il suo. Ispirazioni, soluzioni pratiche, fantasie per rendere la propria casa più moderna, idee per realizzare il ...

futuroprossimo : Come segnale per la carta stampata, la scelta di “chiudere” è gigantesca. Si tratta, di fatto, della più grande pub… - astaniscia86 : Dopo 70 anni, #Ikea chiude il suo catalogo cartaceo. Era tradotto in 32 lingue (con una circolazione di 200 milioni… - CorriereQ : Dopo 70 anni il catalogo Ikea non sarà più pubblicato - FabioGaruccio : Dopo 70 anni il catalogo Ikea non sarà più pubblicato - Ultima Ora - ANSA - puntotweet : Addio al catalogo stampato di Ikea: finisce un’era - -