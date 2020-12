(Di lunedì 7 dicembre 2020) Un ordigno è esploso nella notte a, nella provincia dindo i locali che sorgono nella, nell’omonima via: tanti i cittadini spaventati dal boato generato dalla deflagrazione. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine, che indagano sull’accaduto: non si esclude la pista estorsiva. Grande paura nella notte a, nella

zazoomblog : Casoria (Napoli) – Ombra del racket: bomba distrugge negozi della Galleria Marconi - #Casoria #(Napoli) #Ombra… - MoliPietro : Casoria (Napoli) – Ombra del racket: bomba distrugge negozi della Galleria Marconi - srv__07 : RT @iISud24: Campania, bomba nella notte a Casoria: danni ai negozi della Galleria Marconi #7dicembre #napoli #campania #cronaca #notizie… - palmirose : Stanotte bomba esplosa a Casoria (#Napoli) Oggi riaprono i negozi in #Campania ma la Camorra fa sapere che non ha… - lupettorosso76 : RT @fanpage: Ordigno esploso nella notte, una galleria commerciale distrutta -

Un ordigno è esploso nella notte a Casoria, nella provincia di Napoli, distruggendo i locali che sorgono nella Galleria Marconi, nell'omonima via: tanti i cittadini spaventati dal boato generato dalla ...