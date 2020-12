Caso Suarez, ministro De Micheli: “Paratici mi ha chiesto informazioni” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Caso Suarez – Il Caso di Luis Suarez torna a far tremare la Juventus. I bianconeri in estate cercarono di acquistare l’ex attaccante del Barcellona, ma non avendo più slot per extracomunitari, l’affare non si concretizzò. L’uruguaiano però cercò di ottenere la cittadinanza italiana attraverso un esame svolto a Perugia. Esame che poi da alcune indagini della finanza si rivelò “falsato”. Le polemiche sull’esame stanno travolgendo anche la Juventus e nelle ultime ore è stato indagato Fabio Paratici. DS bianconero prontamente difeso da Agnelli. Caso Suarez, le parole del ministro De Micheli Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture, è intervenuta come ospite della trasmissione di Rai3 “Che tempo che fa”, tornando a ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 7 dicembre 2020)– Ildi Luistorna a far tremare la Juventus. I bianconeri in estate cercarono di acquistare l’ex attaccante del Barcellona, ma non avendo più slot per extracomunitari, l’affare non si concretizzò. L’uruguaiano però cercò di ottenere la cittadinanza italiana attraverso un esame svolto a Perugia. Esame che poi da alcune indagini della finanza si rivelò “falsato”. Le polemiche sull’esame stanno travolgendo anche la Juventus e nelle ultime ore è stato indagato Fabio Paratici. DS bianconero prontamente difeso da Agnelli., le parole delDePaola Dedelle Infrastrutture, è intervenuta come ospite della trasmissione di Rai3 “Che tempo che fa”, tornando a ...

