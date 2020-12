Caso Suarez, avvocato Grassani: “Retrocessione Juventus? Non mi sembra il caso” (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’avvocato Mattia Grassani, intervistato dal Corriere dello Sport, ha fatto il punto in qualità di esperto di diritto sportivo sulla vicenda del Caso Suarez che coinvolge in prima persona alcuni dirigenti e legali della Juventus come Fabio Paratici. “Tutto dipenderà se la Procura Federale contesterà o meno l’articolo 32 del Codice di giustizia sportiva – spiega Grassani – che regolamenta i tesseramenti. In Caso affermativo la Juventus potrebbe rischiare un’ammenda o anche una penalizzazione in classifica.” Per quanto riguarda l’ipotesi di una retrocessione per il club bianconero, le possibilità sembrano risicate: “Potrebbe accadere solo qualora il legale rappresentante del club avesse responsabilità dirette nel tesseramento, ma non mi ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’Mattia, intervistato dal Corriere dello Sport, ha fatto il punto in qualità di esperto di diritto sportivo sulla vicenda delche coinvolge in prima persona alcuni dirigenti e legali dellacome Fabio Paratici. “Tutto dipenderà se la Procura Federale contesterà o meno l’articolo 32 del Codice di giustizia sportiva – spiega– che regolamenta i tesseramenti. Inaffermativo lapotrebbe rischiare un’ammenda o anche una penalizzazione in classifica.” Per quanto riguarda l’ipotesi di una retrocessione per il club bianconero, le possibilitàno risicate: “Potrebbe accadere solo qualora il legale rappresentante del club avesse responsabilità dirette nel tesseramento, ma non mi ...

ZZiliani : Il dibattito sul caso #Suarez/#Paratici/#Juventus da #Caressa è durato meno di uno starnuto. Un pensiero di Piccini… - ZZiliani : Marco #Travaglio sul caso #Juventus #Paratici #Suarez (dal #FattoQuotidiano di ieri) - pisto_gol : Caso-Suarez, l’ipotesi dei pm: «corruzione». Juve, si indaga sulla retromarcia, Paratici:”Fare domande non è reato”… - Giusepp84623364 : RT @JManiaSite: Il gip di Perugia scagiona la #Juventus: ma stranamente i media non ne parlano, così come non parlano dell'intercettazione… - ForeverRonin : RT @glmdj: Le conclusioni del GIP #Frabotta sul caso #Suarez: “l’assenza di qualsivoglia spunto investigativo che lasci fondatamente accred… -