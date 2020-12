Caso Genovese, arriva un’altra denuncia per stupro (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nuova denuncia a carico di Alberto Genovese: una 23enne sarebbe stata stuprata dall’imprenditore durante una festa ad Ibiza. Finora la giovane non aveva avuto il coraggio di parlare perché temeva ritorsioni da parte dell’uomo contro la propria famiglia. un’altra ragazza ha sporto denuncia contro Alberto Genovese L’imprenditore è già finito in manette con l’accusa di stupro ai danni di una modella 18enne. Ora, Alberto Genovese è stato denunciato da una ragazza di 23 anni: anche lei afferma di essere stata abusata sessualmente da lui. Quest’ultima era stata ospite dell’uomo, lo scorso luglio, ad Ibiza; proprio in Spagna si sarebbe consumata la violenza sessuale. Lo stupro sarebbe avvenuto lo scorso luglio ad Ibiza Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nuovaa carico di Alberto: una 23enne sarebbe stata stuprata dall’imprenditore durante una festa ad Ibiza. Finora la giovane non aveva avuto il coraggio di parlare perché temeva ritorsioni da parte dell’uomo contro la propria famiglia.ragazza ha sportocontro AlbertoL’imprenditore è già finito in manette con l’accusa diai danni di una modella 18enne. Ora, Albertoè statoto da una ragazza di 23 anni: anche lei afferma di essere stata abusata sessualmente da lui. Quest’ultima era stata ospite dell’uomo, lo scorso luglio, ad Ibiza; proprio in Spagna si sarebbe consumata la violenza sessuale. Losarebbe avvenuto lo scorso luglio ad Ibiza Il ...

ospartaco : RT @Vince7914: Sul caso #Genovese i talk ci stanno riempendo le serate ma come mai per il caso di Ciruzzo neanche 10 min in seconda serata.… - GianBoe : RT @Vince7914: Sul caso #Genovese i talk ci stanno riempendo le serate ma come mai per il caso di Ciruzzo neanche 10 min in seconda serata.… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: CASO #Genovese Gli avvocati Luca Procaccini e Saverio Macri' rinunciano al mandato - ERYREY72 : RT @RobbsRoys: Mi aspettavo tornasse in auge il caso dello stupro di Genovese viste le indiscrezioni sul risarcimento milionario in cambio… - RobbsRoys : Mi aspettavo tornasse in auge il caso dello stupro di Genovese viste le indiscrezioni sul risarcimento milionario i… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Genovese Caso Genovese, vittima nella bufera: i suoi legali rinunciano all’incarico IL GIORNO Alberto Genovese, dure accuse dai vicini: “Ecco cosa succedeva”

Non si placa la bufera attorno ad Alberto Genovese, l'imprenditore digitale coinvolto in un'inchiesta a seguito di accuse di stupro da parte di due ragazze.

6 dicembre Vite in fuga si conferma, poi D’Urso, Fazio, GGG e Giletti

Su Rai1 'Vite in fuga' a 4,429 milioni ed il 17,7%. Su Rai3 'Che tempo che fa' 2,490 e 9,2%. Su Canale 5 'Live-Non è la D'Urso' 2,320 milioni ed il 13,5% di share, dopo l'apertura a 2,435 milioni e 8, ...

Non si placa la bufera attorno ad Alberto Genovese, l'imprenditore digitale coinvolto in un'inchiesta a seguito di accuse di stupro da parte di due ragazze.Su Rai1 'Vite in fuga' a 4,429 milioni ed il 17,7%. Su Rai3 'Che tempo che fa' 2,490 e 9,2%. Su Canale 5 'Live-Non è la D'Urso' 2,320 milioni ed il 13,5% di share, dopo l'apertura a 2,435 milioni e 8, ...