Cashback, vale anche per il carburante: come funziona e come si richiede (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il piano Cashback parte domani 8 dicembre 2020. L’incentivo Italia Cashless è un’operazione con cui il governo punta ad incentivare i cittadini a fare pagamenti elettronici. Per tutti i beni acquistati con carta di credito o app, ma solo in negozio finisco e non online, è previsto un rimborso del 10%. Ma la buona notizia è che questo progetto vale anche per le spese carburante. Un’iniziativa gradita dagli automobilisti. >> Cashback Natale: in arrivo il bonus per le spese effettuate con mezzi elettronici Cashback: che cos’è Il piano Cashback è ormai sulla bocca di tutti. Il rimborso pianificato dal governo incentiva i cittadini Italiani ai pagare tramite carte di credito o app apposite come Satispay. Per i beni acquistati con ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il pianoparte domani 8 dicembre 2020. L’incentivo Italia Cashless è un’operazione con cui il governo punta ad incentivare i cittadini a fare pagamenti elettronici. Per tutti i beni acquistati con carta di credito o app, ma solo in negozio finisco e non online, è previsto un rimborso del 10%. Ma la buona notizia è che questo progettoper le spese. Un’iniziativa gradita dagli automobilisti. >>Natale: in arrivo il bonus per le spese effettuate con mezzi elettronici: che cos’è Il pianoè ormai sulla bocca di tutti. Il rimborso pianificato dal governo incentiva i cittadini Italiani ai pagare tramite carte di credito o app appositeSatispay. Per i beni acquistati con ...

