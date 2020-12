Cashback, Palazzo Chigi: in un giorno oltre 6,6 milioni di richieste (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nell'ambito del programma 'Cashback', il numero di richieste di caricamento di carte sull'app IO ha superato i 6,6 milioni, con picchi di quasi 8mila accessi al secondo. Lo rende noto Palazzo Chigi. '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nell'ambito del programma '', il numero didi caricamento di carte sull'app IO ha superato i 6,6, con picchi di quasi 8mila accessi al secondo. Lo rende noto. '...

roboware : Palazzo Chigi: “6mila accessi al secondo, numeri impressionanti”... e allora Amazon o Netflix cosa dovrebbero dire?… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Cashback, Palazzo Chigi: in un giorno oltre 5 milioni di richieste #IO - streghina62 : RT @MediasetTgcom24: Cashback, Palazzo Chigi: in un giorno oltre 5 milioni di richieste #IO - MediasetTgcom24 : Cashback, Palazzo Chigi: in un giorno oltre 5 milioni di richieste #IO - GNNK71 : Cashback, problemi sulla app Io per registrare la carta. Palazzo Chigi: numeri record, a breve risoluzione problemi -