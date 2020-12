Cashback, oltre 1,5 milioni di download dell’app IO nell’ultima settimana (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – nell’ultima settimana ci sono stati oltre 1,5 milioni di download dell’app IO, con oltre 300mila nuovi strumenti di pagamento aggiunti. Sono i numeri diffusi da PagoPa a meno di 24 ore dall’avvio del programma di rimborsi di Stato sugli acquisti con pagamenti elettronici. Da domani, 8 dicembre, parte infatti il Cashback, il sistema per vedersi rimborsato il 10% della spesa effettuata con carta di credito o bancomat negli esercizi fisici. PagoPa, la piattaforma digitale che consente i pagamenti nell’app IO, ha ammesso che negli ultimi giorni ci sono stati “momentanei rallentamenti nell’app“, a causa di “attività di potenziamento e test di tutte le componenti tecnologiche” e del grande interesse mostrato dai cittadini per l’iniziativa, i ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) –ci sono stati1,5diIO, con300mila nuovi strumenti di pagamento aggiunti. Sono i numeri diffusi da PagoPa a meno di 24 ore dall’avvio del programma di rimborsi di Stato sugli acquisti con pagamenti elettronici. Da domani, 8 dicembre, parte infatti il, il sistema per vedersi rimborsato il 10% della spesa effettuata con carta di credito o bancomat negli esercizi fisici. PagoPa, la piattaforma digitale che consente i pagamenti nell’app IO, ha ammesso che negli ultimi giorni ci sono stati “momentanei rallentamenti nell’app“, a causa di “attività di potenziamento e test di tutte le componenti tecnologiche” e del grande interesse mostrato dai cittadini per l’iniziativa, i ...

