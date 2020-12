Cashback di Natale: ecco come funziona, come scaricare l’app IO, come ottenere il rimborso (Di lunedì 7 dicembre 2020) E’ tutto pronto: da domani, 8 dicembre, al via il piano Cashback di Natale, anticipato nel corso dell’ultima conferenza stampa del Premier Conte. Un programma per sostenere le attività commerciali e le famiglie. “Per sostenere le attività commerciali e sostenere le famiglie abbiamo deciso di far partire subito il piano cashless, prenderà il via l’extra Cashback di Natale. Chi paga con carte e app avrà un rimborso del 10% su tutti gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre”. Cashback di Natale: ecco come funziona Basteranno dieci pagamenti con carte di credito, carte di debito, bancomat e Satispay per ottenere il 10% di rimborso, fino a 150 euro in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020) E’ tutto pronto: da domani, 8 dicembre, al via il pianodi, anticipato nel corso dell’ultima conferenza stampa del Premier Conte. Un programma per sostenere le attività commerciali e le famiglie. “Per sostenere le attività commerciali e sostenere le famiglie abbiamo deciso di far partire subito il piano cashless, prenderà il via l’extradi. Chi paga con carte e app avrà undel 10% su tutti gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre”.diBasteranno dieci pagamenti con carte di credito, carte di debito, bancomat e Satispay peril 10% di, fino a 150 euro in ...

